الإمارات تشارك في منتدى الفضاء الدولي بمدينة بون الألمانية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوفد من وكالة الإمارات للفضاء، في منتدى الفضاء الدولي 2024، والذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة بون الألمانية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، تحت شعار «الفضاء المستدام من أجل استدامة الأرض»، بمشاركة نخبة من الخبراء وصانعي القرار والسياسات من المؤسسات الدولية، والمنظمات الخاصة، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية.

ويأتي المنتدى بتنظيم مشترك بين الأمم المتحدة ودول الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وبيرو، ليشكل منصة دولية بارزة تسهم بتعزيز التعاون العالمي في استكشاف الفضاء وضمان استدامته من أجل دعم التنمية المستدامة على الأرض.

وفي كلمته الرئيسة خلال افتتاح المنتدى، أشار سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى التحديات التي يفرضها النمو المتسارع لقطاع الفضاء، مثل المخاطر المرتبطة بازدياد الأقمار الاصطناعية والحطام الفضائي، مؤكداً ضرورة وضع معايير دولية توازن بين الابتكار والمسؤولية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون العالمي لدعم الاستدامة، مشيراً إلى مبادرات مثل أجندة «Space2030»، التي توفر خريطة طريق لدمج الأنشطة الفضائية في أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد دور الابتكار التكنولوجي في تطوير تقنيات متقدمة تسهم في تحقيق استدامة استكشاف الفضاء وتعزيز الشراكات الدولية لضمان الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتقنياته.

وأكد سالم بطي القبيسي، في كلمته، «أنَّ النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء» تعكس بوضوح التزامنا في دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات المتسارعة في قطاع الفضاء»، مشيراً إلى أن هذه النسخة ستركز على قضايا الاستدامة والأمن وإتاحة التقنيات الفضائية.

واستعرض منتدى الفضاء الدولي، مخرجات قمة المستقبل، والمؤتمر الأممي/البرتغالي حول «إدارة واستدامة أنشطة الفضاء الخارجي»، وتنفيذ أجندة «Space2030»، ودور تقنيات الفضاء في دعم العمل المناخي من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات الفضاء واستخدامها لإدارة الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يركز على تعزيز التعاون العالمي في مجال الفضاء ودعم التنمية المستدامة ومساهمة أنشطة الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير الحوكمة العالمية للفضاء، وتعزيز الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وعلى هامش المنتدى، التقى القبيسي، بعدد من المسؤولين البارزين، منهم آرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وفالتر بيلزر، المدير العام لوكالة الفضاء الألمانية (DLR)، لبحث سبل التعاون في مشاريع الفضاء ومناقشة التحديات الدولية.