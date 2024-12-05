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علوم الدار

رئيس الدولة: تعزيز التعاون التنموي مع أفريقيا أولوية إماراتية

رئيس الدولة لدى استقباله الرئيس السنغالي
6 ديسمبر 2024 01:08

أبوظبي (وام) 
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فخامة باسيرو دوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات تستغرق أياماً عدة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس السنغالي الذي هنأ سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن تمنياته للإمارات وشعبها بدوام التقدم والرخاء، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على تنميتها بما يعود بالخير على شعبيهما. 

وبحث سموه والرئيس باسيرو دوماي فاي العلاقات الإماراتية السنغالية وسبل توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية، بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن تعزيز التعاون في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، ومنها السنغال يمثل أولوية لدولة الإمارات، وذلك من منطلق نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.

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من جانبه، أعرب الرئيس السنغالي عن سعادته بزيارته الأولى لدولة الإمارات منذ توليه الرئاسة في بلاده، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل على دفع التعاون بين بلده ودولة الإمارات، مشيداً بتجربتها التنموية الملهمة.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال.

كما حضره الوفد المرافق للرئيس الضيف الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في السنغال.

أفريقيا
القارة الأفريقية
الدول الأفريقية
دول أفريقيا
محمد بن زايد
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الرئيس السنغالي
السنغال
باسيرو ديوماي فاي
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