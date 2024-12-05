الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة وحاكم عجمان: المواطن على قمة الأولويات

رئيس الدولة وفي استقباله حاكم عجمان (تصوير: عبدالله النيادي)
6 ديسمبر 2024 01:08

عجمان (وام)
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وذلك في إطار نهج التواصل الأصيل الذي يحرص سموه وحكام دولة الإمارات على تعزيزه منذ تأسيس الدولة.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الحاكم في عجمان - الأحاديث الأخوية الودية والأمنيات بدوام الصحة والسعادة. 

كما تبادلا التهاني بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.. ودعا سموهما المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعم الأمن والاستقرار والرخاء ويوفق قيادتها لكل ما فيه الخير للوطن وشعبه.

أخبار ذات صلة
خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، مؤكدين أن قيادة دولة الإمارات تواصل السير على النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن حمل الأمانة بعده، والذي وضع المواطن على قمة الأولويات، وجعل تمكينه محور خطط التنمية خلال مختلف المراحل التي مرت بها الدولة والمراحل المقبلة، بإذن الله.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي. ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية في عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي. رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي. رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي. رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية. رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
حاكم عجمان
عجمان
حميد بن راشد النعيمي
حميد النعيمي
آخر الأخبار
خافيير كولومينا
الأخبار العالمية
خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي
6 ديسمبر 2024
انتشال ضحايا من تحت ردم المنازل في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدماته بسبب نفاد الوقود
6 ديسمبر 2024
الدمار في قرية العديسة جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: الأولوية تتمثل في وقف الخروقات وتعزيز انتشار الجيش
6 ديسمبر 2024
عائلات فلسطينية تنزح من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
6 ديسمبر 2024
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
اقتصاد
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
6 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©