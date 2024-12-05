«مزاينة مدينة زايد» في مهرجان الظفرة تنطلق الخميس المقبل

الظفرة (وام)

تنطلق الخميس المقبل منافسات مزاينة مدينة زايد «المحطة الثالثة» في مهرجان الظفرة بدورته الـ18، وتستمر حتى الـ19 من ديسمبر الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتشهد المزاينة تنظيم 85 شوطاً منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، وستة أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وستة أشواط للإبل الوضح، ضمن ست فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وخُصِّص لها 775 جائزة تتجاوز قيمتها 12 مليون درهم.

ويستعد مُلاك الإبل من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في المزاينة بتحضير نخبة سلالات الإبل الأصيلة، والتوافد إلى موقع المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، خلال الأيام القادمة.

ويترجم مهرجان الظفرة جهود الدولة في الحفاظ على التراث الأصيل وصونه وضمان استدامته للأجيال القادمة، حيث يهدف المهرجان إلى توحيد المعايير وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد المشاركين فيها، مع الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، إضافةً إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، ما يسلِّط الضوء على أهمية المنطقة، ويعزِّز مكانة إمارة أبوظبي وجهةً رائدةً لمزاينات الإبل.

وكانت «مزاينة سويحان» المحطة الأولى لمهرجان الظفرة أقيمت خلال الفترة من 21 ولغاية 28 أكتوبر الماضي، كما أقيمت المحطة الثانية «مزاينة رزين» في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر 2024، ثم المحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد»، وتُختتَم المزاينات مع «مزاينة مهرجان الظفرة» في الفترة من 11 إلى 30 يناير 2025.