الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مزاينة مدينة زايد» في مهرجان الظفرة تنطلق الخميس المقبل

«مزاينة مدينة زايد» في مهرجان الظفرة تنطلق الخميس المقبل
6 ديسمبر 2024 01:06

الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل

تنطلق الخميس المقبل منافسات مزاينة مدينة زايد «المحطة الثالثة» في مهرجان الظفرة بدورته الـ18، وتستمر حتى الـ19 من ديسمبر الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.
وتشهد المزاينة تنظيم 85 شوطاً منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، وستة أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وستة أشواط للإبل الوضح، ضمن ست فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وخُصِّص لها 775 جائزة تتجاوز قيمتها 12 مليون درهم.
ويستعد مُلاك الإبل من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في المزاينة بتحضير نخبة سلالات الإبل الأصيلة، والتوافد إلى موقع المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، خلال الأيام القادمة.
ويترجم مهرجان الظفرة جهود الدولة في الحفاظ على التراث الأصيل وصونه وضمان استدامته للأجيال القادمة، حيث يهدف المهرجان إلى توحيد المعايير وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد المشاركين فيها، مع الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، إضافةً إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، ما يسلِّط الضوء على أهمية المنطقة، ويعزِّز مكانة إمارة أبوظبي وجهةً رائدةً لمزاينات الإبل.
وكانت «مزاينة سويحان» المحطة الأولى لمهرجان الظفرة أقيمت خلال الفترة من 21 ولغاية 28 أكتوبر الماضي، كما أقيمت المحطة الثانية «مزاينة رزين» في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر 2024، ثم المحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد»، وتُختتَم المزاينات مع «مزاينة مهرجان الظفرة» في الفترة من 11 إلى 30 يناير 2025.

منافسات مزاينة مدينة زايد للإبل
مهرجان الظفرة
الإمارات
الظفرة
مزاينة الإبل
آخر الأخبار
خافيير كولومينا
الأخبار العالمية
خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي
6 ديسمبر 2024
انتشال ضحايا من تحت ردم المنازل في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدماته بسبب نفاد الوقود
6 ديسمبر 2024
الدمار في قرية العديسة جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: الأولوية تتمثل في وقف الخروقات وتعزيز انتشار الجيش
6 ديسمبر 2024
عائلات فلسطينية تنزح من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
6 ديسمبر 2024
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
اقتصاد
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
6 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©