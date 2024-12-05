الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء منغوليا: تحقيق أهداف التنمية المشتركة

رئيس الدولة متحدثاً مع رئيس وزراء منغوليا خلال اللقاء
6 ديسمبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي أويون إردين لوفسانا مسراي، رئيس وزراء جمهورية منغوليا، أمس، جوانب العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، خاصة في المجالات التنموية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بمعالي رئيس وزراء منغوليا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات والوفد المرافق له، وحمّله تحياته إلى فخامة خوريلسوخ أوخنا، رئيس منغوليا، وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة، فيما نقل معالي أويون إردين لوفسانا مسراي، إلى سموه، تحيات الرئيس المنغولي وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء منغوليا، مجالات التعاون بين البلدين والعمل المشترك على تعزيزها واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة المتجددة والبنية التحتية والعمل المناخي والسياحة وغيرها. 
وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

أخبار ذات صلة
خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن دولة الإمارات تعمل على تعزيزها بما يحقق أهداف التنمية المشتركة في البلدين، مشيراً سموه إلى التعاون بين البلدين من خلال «منظمة شنغهاي للتعاون» التي انضمت إليها الإمارات شريك حوار، بينما تتمتع منغوليا فيها بوضع مراقب، من منطلق إيمان الدولة بأهمية العمل الدولي متعدد الأطراف في تحقيق الأهداف العالمية المشتركة لمصلحة الجميع.

من جانبه، عبر رئيس وزراء جمهورية منغوليا عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على دفع العلاقات مع الإمارات إلى الأمام في المجالات المختلفة، والبناء على ما تحقق في مسار هذه العلاقات خلال السنوات الماضية.

حضر اللقاء سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ومحمد سلطان النعيمي، سفير الدولة لدى منغوليا، وعدد من كبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس وزراء منغوليا.

منغوليا
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
خافيير كولومينا
الأخبار العالمية
خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي
6 ديسمبر 2024
انتشال ضحايا من تحت ردم المنازل في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدماته بسبب نفاد الوقود
6 ديسمبر 2024
الدمار في قرية العديسة جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: الأولوية تتمثل في وقف الخروقات وتعزيز انتشار الجيش
6 ديسمبر 2024
عائلات فلسطينية تنزح من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
6 ديسمبر 2024
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
اقتصاد
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
6 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©