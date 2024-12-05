قرقاش: مستمرون بالأفعال في عون الأشقاء

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن الإمارات مستمرة في عون الأشقاء الفلسطينيين عبر مبادرات نوعية للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى أن الإمارات تتصدر الدول الأكثر دعماً لسكان القطاع.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس» أمس: «بعيداً عن عبث التصريحات والمزايدات، الإمارات تتصدر الدول الأكثر دعماً لسكان غزة، مرتكزة إلى نهجها الإنساني وموقف قيادتها التاريخيّ والمتواصل في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة».

وأضاف: «مستمرون بالأفعال في عون الأشقاء عبر مبادرات نوعية للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية في غزة».