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علوم الدار

سفارة الإمارات في تبليسي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53

سفارة الإمارات في تبليسي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53
6 ديسمبر 2024 10:40

تبليسي (وام)
نظمت سفارة دولة الإمارات في تبليسي، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة، بحضور أكثر من 400 ضيف من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والدبلوماسيين، إلى جانب عدد من الطلبة الإماراتيين الدارسين في جورجيا.
حضر الحفل، معالي ليفان دافيتاشفيلي، النائب الأول لرئيس وزراء جورجيا ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، الذي أكد الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجورجيا، معرباً عن تهانيه لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد ال53.
وخلال كلمته، سلط أحمد النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية جورجيا، الضوء على إنجازات دولة الإمارات ورؤيتها الدائمة لمستقبل أكثر إشراقاً. وأشاد بالعلاقات المتنامية بين الإمارات وجورجيا، ولاسيما عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» لتعزيز التجارة والاستثمار، وتدشين موانئ أبوظبي لمشروع ميناء تبليسي الجاف، ما يعزز العلاقات الثنائية والنمو الاقتصادي في البلدين.
وترتبط دولة الإمارات وجورجيا بعلاقات وطيدة، وقد شهدت التبادلات التجارية نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة، وتعتبر الإمارات واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لجورجيا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط.

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