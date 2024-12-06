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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
6 ديسمبر 2024 13:00

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ألكسندر ستوب.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي بيتري أوربو، رئيس وزراء جمهورية فنلندا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
فنلندا
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