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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية
6 ديسمبر 2024 14:11

 بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وفخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، خلال اتصال هاتفي اليوم، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على احتواء التصعيد في المنطقة لتفادي مزيد من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن ضرورة فتح آفاق للحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات في العالم.
 وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن تقديره لجهود قبرص ومبادراتها في مجال الدعم الإنساني لقطاع غزة، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون معها، ومع مختلف الأطراف في المنطقة والعالم في دعم الجهود الإنسانية في هذا الشأن.

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