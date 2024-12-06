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تنبيه من شرطة أبوظبي يتعلق بالـ "الإشارة الحمراء"

تنبيه من شرطة أبوظبي يتعلق بالـ "الإشارة الحمراء"
6 ديسمبر 2024 14:24

أهابت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة الانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية ونبهت للنتائج السلبية التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الاشارة الضوئية خاصة باتجاه اليسار .
وبثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "درب السلامة2" فيديو يوضح خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه، وحثت السائقين على ضرورة التركيز على مسار الطريق لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة وعدم التركيز ، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية . 
وذكرت أن القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم بالاضافة الى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني .

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإشارة الحمراء
شرطة أبوظبي
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