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ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية السنغال في واحة الكرامة

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية السنغال في واحة الكرامة
6 ديسمبر 2024 18:10

استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في واحة الكرامة، فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، ضمن زيارته الرسمية للدولة حالياً.
واستعرض فخامته، يرافقه سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيته، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

واستمع فخامة الرئيس السنغالي إلى شرحٍ عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.
وأشاد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، بهذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال في المجالات كافَّة، بدعم وتوجيهات قيادتي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

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وأشار سموّه إلى أنَّ «واحة الكرامة» تجسِّد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، إضافةً إلى أنها رمز لشِيَم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسَّك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز.

وفي ختام الجولة، سجَّل رئيس جمهورية السنغال كلمةً في سجل الزوّار عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
واحة الكرامة
ذياب بن محمد بن زايد
السنغال
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