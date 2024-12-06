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علوم الدار

النائب العام يأمر بإحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

شعار النيابة العامة
6 ديسمبر 2024 18:20

أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار.
شملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابها جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات، التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلا عصابيا إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية، ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج، بمعرفة شركات أنشؤوها خصيصاً لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وبلغت جملة المبالغ، التي استولى عليها المتهمون، ما يجاوز مائة وسبعة ملايين درهم، فضلاً عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.

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المصدر: وام
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