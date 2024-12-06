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الطقس صحو إلى غائم جزئياً نهاراً رطب ليلاً غدا

أبوظبي
6 ديسمبر 2024 18:36

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليوم حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً خاصة على البحر، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها /10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والمد الثاني عند الساعة 07:15، والجزر الأول عند الساعة 09:25 والجزر الثاني عند الساعة 23:48.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:59 والمد الثاني عند الساعة 02:21، والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 19:29.

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المصدر: وام
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