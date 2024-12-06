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مهرجان «صون الطبيعة» ينطلق الاثنين في العين

مهرجان «صون الطبيعة» ينطلق الاثنين في العين
7 ديسمبر 2024 01:03

العين (الاتحاد)

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تطلق حديقة الحيوانات بالعين، خلال الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر الجاري، فعاليات مهرجان صون الطبيعة الذي يعقد تحت شعار «الإرث المستدام»،
ويتضمن أنشطة وبرامج متنوعة تهدف إلى تثقيف المجتمع بأهمية صون الطبيعة والحفاظ على الحياة البرية.
وتستقبل الحديقة زوارها في مناطق مختلفة ابتداءً من البوابة الرئيسة مروراً بالمعارض والمسرح والمنطقة المحيطة به، ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، بالإضافة إلى مشاهدة لوحات وأعمال فنية ضخمة لفنانين مبدعين مع تجربة خيارات الطعام المفضلة التي توفرها مختلف المطاعم والمقاهي.
وتضم الفعاليات عروضاً مميزة منها عرض الغزل وصناعة الطرابيش والبرقع، وعروض متجولة، وقصص الحكاوتي إلى جانب عرض الإضاءة والرسم على السرود، كما تقدم ورش عمل مبتكرة مثل صناعة الميداليات التراثية، وأساور السدو، وقواعد الأكواب بالتلي، إضافة إلى الزراعة في سلة الخوص، وصبغ الملابس الطبيعية، وللأطفال نصيب في تجربة مختلف الورش مثل تلوين المجسمات والمبخرة والرسم على المرايا وغيرها الكثير.

مهرجان صون الطبيعة
حديقة الحيوانات في العين
حديقة الحيوانات
بلدية العين
الإمارات
حديقة حيوانات العين
حديقة العين
حديقة العين للحيوانات
مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء
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