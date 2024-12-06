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تنظيف القناة المائية بين «الزاهية» وجزيرة المارية في أبوظبي

تنظيف القناة المائية بين «الزاهية» وجزيرة المارية في أبوظبي
7 ديسمبر 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي وشركاؤها متمثلة بمركز بلدية المدينة حملة مشتركة استهدفت تنظيف القناة المائية الواقعة بين منطقة الزاهية وبين جزيرة المارية في أبوظبي، وذلك انطلاقاً من حرص بلدية مدينة أبوظبي وشركائها على حماية البيئة البحرية، وصون المظهر الحضاري للواجهة البحرية لمدينة أبوظبي والجزر التابعة، وضمن نطاق التعاون الفعال مع الشركاء.
وأشارت البلدية إلى أن من مستهدفات حملة تنظيف القناة الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها من المخلفات التي تؤثر سلباً على البيئة البحرية وكذلك الخدمات الصحية، وفي الوقت ذاته، الارتقاء بالمظهر الحضاري المتميز لمرافق أبوظبي، وشواطئها، وواجهاتها البحرية.
وقد أسفرت الحملة عن انتشال أكثر من 3 أطنان من المخلفات المختلفة من القناة.
من جانبها، أعربت بلدية مدينة أبوظبي عن جزيل الشكر والتقدير لجميع الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح الحملة، وتحقيق أهدافها البيئية، متمثلين بكل من: (الحرس الوطني، هيئة الدفاع المدني - أبوظبي، إدارة الشرطة المجتمعية (كلنا شرطة)، مجموعة موانئ أبوظبي، مجموعة تدوير، نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سوق أبوظبي للأوراق المالية، دبي للغوص التطوعي، مركز المحيط للغوص، مركز الأوائل للغوص، شركة أميت، مجموعة من المتطوعين).

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
جزيرة المارية
الزاهية
البيئة البحرية
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