شرطة أبوظبي تنظم مجلس «مجتمع أبوظبي شوركم يهمنا»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، جلسة توعوية بعنوان «مجتمع أبوظبي شوركم يهمنا» التي استضافها هلال زيد الشحي في مجلسه بإمارة أبوظبي، وركزت على مناقشة الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم.

وأكد العميد محمد حسين الخوري، نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية للشؤون الإدارية والعمليات، أهمية الدور الريادي للمجالس من خلال مناقشة مختلف القضايا في الارتقاء بالثقافة الأمنية للأفراد وتوعيتهم بدورهم في مكافحة الجريمة، وتعريفهم بالخدمات الشرطية ومناقشة موضوعات اجتماعية وأمنية، تهم مختلف شرائح المجتمع.

وحضر الجلسة، العقيد أحمد عتيق الحساني، مدير مركز شرطة خليفة بمديرية شرطة المناطق الخارجية، وعدد كبير من أفراد المجتمع، وعدد من الضباط والمنتسبين من شرطة أبوظبي.

واستعرض المقدم أحمد راشد الخييلي، رئيس قسم التحقيق بمديرية شرطة المناطق الخارجية، الخدمات المقدمة لمشروع «مركز الشرطة في هاتفك» عبر المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات، بعد أن تم إدراج الخدمة لتتيح لحاملي الهواتف التي تستخدم /iOS/ تحديث التطبيق.

وشارك المقدم فواز عبدالحق البلوشي، رئيس مركز المعلومات والرصد بإدارة المعلومات الأمنية، بورقة عمل حول الآثار الناتجة عن النصب والاحتيال بأشكالها وأنواعها من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة التي تقوم بها الحسابات الوهمية، مؤكداً أهمية الإسراع في الإبلاغ عن أي عمليات احتيالية، لافتاً إلى توفر فريق متخصص يقوم على معالجة هذه القضايا بكل احترافية وسرية وخصوصية، وحث على التواصل مع خدمة «أمان» على الرقم المجاني (8002626) أو بوساطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي خدمة مركز الشرطة في هاتفك، والتوجه لأقرب مركز شرطة.

واستعرض الرائد حمد يوسف السناني، مدير فرع التحقيق وإيداع القضايا بقسم التحقيق بمديرية شرطة المناطق الخارجية، الخدمات التي أطلقتها وزارة الداخلية في وقت سابق من العام الماضي وعبر متاجر الهواتف التي تستخدم نظام /Android/، حاثاً على الاستفادة من تطبيق وزارة الداخلية الذكي /MOI-UAE/ في مختلف الخدمات التي تهدف إلى إسعاد المتعاملين، في أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، لافتاً إلى أن التطبيق يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي.

وتفاعل الحضور خلال مناقشة مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى تحسين حياة أفراد المجتمع، وصولاً لمتطلبات المستقبل التي تنعكس إيجاباً على المتعاملين.

وأشاد الحضور في المجلس بالجهود الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف واستخدام واستثمار التقنيات الحديثة في مجالات العمل الشرطي والأمني، وخصوصاً في الخدمات التي تهدف إلى إسعاد المجتمع وفق أعلى المعايير التي تعمل على التسهيل على المتعاملين وتعزيز رضاهم عن الخدمات المقدمة.