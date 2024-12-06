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تفعيل تقاطعات إشارات ضوئية في الباهية ومدينة الرياض

تفعيل تقاطعات إشارات ضوئية في الباهية ومدينة الرياض
7 ديسمبر 2024 01:04

هالة الخياط (أبوظبي)

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أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن افتتاح طرق عدة مع تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة في عدد من الشوارع في مدينة الرياض، وفي مناطق داخل جزيرة أبوظبي، تعزيزاً لانسيابية الحركة والسلامة المرورية على الطرق.
وأوضح أبوظبي للتنقل أن شهر نوفمبر شهد تفعيل ممر مشاة بإشارة ضوئية جديدة على شارع الكرامة – أبوظبي بالقرب من مدينة الشيخ خليفة الطبية، حماية لسلامة المشاة وتوفير سبل الأمان لهم أثناء قطع الشارع.
في أكتوبر الماضي، فعّل «أبوظبي للتنقل» إشارة ضوئية جديدة على شارع الباهية في مدينة الباهية – أبوظبي في التقاطع الذي يربط شارع الباهية مع شارع النماذج.
وتم تفعيل عدد من التقاطعات بإشارات ضوئية جديدة في مدينة الرياض نهاية الشهر الماضي، وتحديداً عند تقاطع شارع المرام مع شارع الرياض، وعند تقاطع شارع النعايم، بالإضافة إلى الإشارة الضوئية عند تقاطع شارع محمد بن ناصر المنصوري.
ويهدف أبوظبي للتنقل من تنفيذه للتقاطعات بالإشارات الضوئية إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عند التقاطع، وتعزيز السلامة المرورية للمركبات والمشاة وراكبي الدراجات.
وأكد «أبوظبي للتنقل» استمراريته في تعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات على الطرق الداخلية والخارجية، بما يعزز من عوامل السلامة المرورية على الطرق.
وتُسهم مشاريع البنية التحتية في تحقيق رؤية «أبوظبي للتنقل» في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق الإمارة ذاتها والمناطق الاقتصادية، وزيادة الانسيابية في الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتوفير حلول مرورية جديدة، الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المتعاملين.

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