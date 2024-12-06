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علوم الدار

إطلاق حملة «صقيع الشتاء» بإجمالي 10 ملايين درهم

خلال توزيع المساعدات (من المصدر)
7 ديسمبر 2024 01:03

عجمان (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إطلاق حملتها السنوية «صقيع الشتاء»، مستهدفة تنفيذ مشاريع خيرية تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، عبر مساعدة الأسر الفقيرة والمتضررة من الظروف الجوية القاسية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم خلال فصل الشتاء.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة: «نطلق هذه الحملة بناءً على مسؤوليتنا تجاه إخوتنا من الفئات الأشد احتياجاً، الذين يعانون في كل شتاء من نقص المأوى والدفء والطعام، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية مثل المساعدات الغذائية، وتوزيع الملابس الشتوية، وصيانة المنازل، وتوفير وقود التدفئة، بالإضافة إلى توفير الكرفانات للنازحين، وغيرها.
وأضاف: «تتطلع الهيئة من خلال هذه الحملة إلى تحسين جودة حياة آلاف الأطفال الأيتام والأسر المعدومة وكبار السن الذين يواجهون أقسى الظروف، خصوصاً في المناطق البادرة مثل كوسوفو والبوسنة وقرغيزيا، كما تسعى لدعم الفئات المحتاجة داخل دولة الإمارات مثل العمال والأيتام عبر مشاريع كسوة الشتاء وإطعام الطعام.. وغيرها».
واختتم الخاجة حديثه بدعوة أهل الخير إلى المساهمة في دعم هذه الحملة، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يكمن في التعاون المجتمعي الذي يُحدث تغييراً ملموساً في حياة المحتاجين.

الشتاء
الإمارات
فصل الشتاء
هيئة الأعمال الخيرية
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