«تنمية المجتمع» تحصد جائزة «مبرا» 2024

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بالتعاون مع «كوزموبول للاستشارات والعلاقات العامة» الجائزة البرونزية في فئة «أفضل حملة للتواصل الحكومي والشؤون المؤسسية» خلال حفل توزيع جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (MEPRA) لعام 2024. حيث جاء ذلك تكريماً لعملهما في مجال التواصل الإعلامي والاستراتيجيات الإبداعية لمبادرة «مِديم» والتي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الزواج المستدام، وتأسيس الأسر المستقرة مع المحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

تم تقديم الجائزة خلال حفل أقيم في 28 نوفمبر في أتلانتس النخلة، دبي، احتفاءً بالاستراتيجيات المؤثرة لمبادرة «مديم». وركزت الحملة المتكاملة على إطلاق وتعزيز الوعي حول «مديم» وركائزها الأربع: نموذج مِديم لأعراس النساء، ومركز مِديم لإعداد الأسرة، وبرنامج المزايا والمنافع من مِديم، ومنصة مِديم الرقمية.

كما صُممت الحملة لتسليط الضوء على قيم الزواج والأسرة، واعتمدت على نهج «التجربة بدلاً من السرد»، من خلال إشراك المجتمع عبر فعاليات مخصصة، وحفلات زفاف جماعية، وأنشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعاون مع مؤثرين إماراتيين. وقد حققت الحملة أكثر من 460 تغطية إعلامية، بقيمة تقديرية تجاوزت 22.9 مليون درهم إماراتي، وجذبت أكثر من 489 ألف مشاهدة و16 ألف تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها في أبريل.

وحظيت المبادرة بترحيب واسع وإيجابي من المجتمع. ففي غضون أربعة أشهر فقط، سجل أكثر من 800 زوج وزوجة في نموذج «مديم» لزفاف النساء، وانضم أكثر من 350 مشاركاً إلى برنامج ما قبل الزواج، وتوسّع برنامج مزايا مديم ليشمل المزيد من الشركاء في قطاعات مثل الضيافة والعقارات والسفر.

يذكر أنّ «مبرا» تكرّم للعام السادس عشر على التوالي أفضل الشركات والفرق والمحترفين في مجال الاتصالات والتواصل في منطقة الشرق الأوسط، وقد شملت جوائز هذا العام 770 مرشحاً، وتكوّنت لجنة التحكيم لجميع الفئات من 130 خبيراً مخضرماً في هذا القطاع.