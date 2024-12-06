«الموارد البشرية» تتلقى مقترحات تطوير الاتصال المرئي

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها ستتلقى حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري إلكترونياً، مقترحات وآراء القطاع الخاص من الشركات والعاملين والجمهور، حول خدمة الاتصال المرئي، وذلك لتحسين جودة الخدمات وتطوير الخدمات الرقمية.

وتهدف الوزارة، إلى تعزيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة وتعديل الخدمة بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين لضمان تجربة سهلة وفعّالة.

وأشارت إلى أنها أطلقت خدمة الاتصال المرئي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي للوزارة مع استمرار تقديم الخدمة ذاتها عبر تطبيق «واتساب» الخاص بالوزارة على الرقم 600590000، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز الخدمات الرقمية للمتعاملين، وإنجاز مستهدفات حكومة الإمارات الخاصة بالتحول الرقمي من خلال دعم وتوسيع تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين الاستفسار عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، والحصول على الدعم اللازم من خلال خاصية التواصل المرئي مع استشاري سعادة المتعاملين، حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة من خلال التطبيق الذكي عبر خيار الدعم والاتصال، وعبر «الواتس آب» من خلال خيار المنشآت والعمال وخيار العمالة المساعدة.

وقامت الوزارة بتوسيع الخدمة الجديدة وإطلاقها عبر التطبيق الذكي، بما يندرج ضمن استراتيجية الوزارة وحرصها على تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وتوسيع الخدمات الرقمية لتوفير تجربة مستخدم مريحة وسهلة وسريعة مع الوزارة.

وتتوافق هذه الخدمة مع احتياجات المتعاملين وحصولهم على الدعم والمساعدة والاستجابة السريعة من الوزارة، وهو ما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة لسوق العمل لا سيما في ضوء موثوقية الرد على الأسئلة والاستفسارات.

ويقوم على هذه الخدمة، فريق من الوزارة مؤهل ومدرب للرد على الاستفسارات بمختلف اللغات، وتقديم الحلول والاستشارات بفعالية، وخدمة الاتصال المرئي متاحة للمتعاملين خلال ساعات الدوام الرسمي من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 3 ظهراً، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً.

كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مركز اتصال الوزارة 600590000 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وبلغت عمليات تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين مع متعامليها عبر قنوات الخدمة التي توفرها، أكثر من 50 مليون عملية تواصل خلال العام الماضي.



مقترحات الجمهور

فتحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الباب حتى نهاية أبريل من العام المقبل، للاستماع لآراء ومقترحات الجمهور والشركات والعاملين بالقطاع الخاص، حول القنوات الرقمية للوزارة، لتعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم خدماتها بكفاءة وفعالية.

وأشارت الوزارة، إلى ضمان توفير كافة المعلومات والمتطلبات الخاصة بالخدمات وأبرز التحديثات الصادرة من الوزارة والتي يتم عكسها بشكل مباشر في القنوات المعتمدة (الموقع الإلكتروني الرسمي، التطبيق الذكي، وحسابات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات الاتصال المرئي عبر تطبيق واتساب).

وذكرت أن الموقع الإلكتروني والتطبيق قنوات التواصل الاجتماعي يُعدان منصة شاملة توفر معلومات مفصلة حول الخدمات والإجراءات المقدمة للمتعاملين، وكافة القرارات والتشريعات الجديدة المتعلقة بسوق العمل، كما يتيح للمتعاملين وكافة أفراد المجتمع الاطلاع على آخر الأخبار ومستجدات سياسات العمل.

وتُستخدم هذه المنصات للتفاعل مع الجمهور، وتسعى الوزارة إلى تطوير منصاتها حسب احتياجات ومتطلبات المتعاملين، من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم.

وتؤكد الوزارة، من خلال هذه القنوات الرقمية المتنوعة، التزامها التام بتقديم خدمات متميزة، وتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور.

وشددت الوزارة، على دور المقترحات التي ستتلقاها في سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة أنها ترصد آراء سوق العمل، بشأن شهادة التدرج الوظيفي (شهادة خبرة)، وذلك حتى نهاية أبريل من العام المقبل، وذلك ضمن مبادرات الوزارة باشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها.