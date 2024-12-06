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علوم الدار

«الكيمياء» تُسعد طلاب الظفرة

أرشيفية
7 ديسمبر 2024 01:04

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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أعرب طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بمدارس الظفرة عن سعادتهم بمستوى امتحان الكيمياء الذي جاء بشكل مباشر وسهل، وفي مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن الامتحان أسعد الطلاب، بعد أن تمكن أغلبهم من الوصول للإجابة الصحيحة لجميع الأسئلة.
وقال محمود الخالدي، من المسار المتقدم، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وخالياً من تعقيدات أو جزئيات تصعب على الطالب، بل جاءت بشكل مباشر وسهل يتمكن فيه الطالب الذي استعد جيداً للامتحان من الإجابة عن جميع الأسئلة، وخاصة أنها لم تخرج من الهيكل الذي تدرب الطلاب عليه خلال الفصل الدراسي الأول.
وتؤكد لمياء السيد أن الامتحان جاء متوافقاً مع المنهج الدراسي، وكانت فيه بعض الأسئلة البسيطة التي احتاجت إلى تركيز للوصول إلى الإجابة الصحيحة، ولكن الامتحان بشكل عام جيد، وبعث مزيداً من التفاؤل لدى الطلاب للاستعداد الجيد لبقية الامتحانات.
وفي الوقت ذاته، أكدت أغلب اللجان الامتحانية أنها لم تتلقّ أي شكوى من الطلاب، سواء فيما يخص الوقت المحدد للإجابة أو مستوى الأسئلة، وأن العملية الامتحانية تمت في منتهى الهدوء والسلاسة، خاصة في ظل التوجيهات المستمرة بتوفير أجواء مثالية للطالب، ليتمكن من أداء الامتحان بشكل جيد.

الكيمياء
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