5 إجراءات تقنية خلال تأدية امتحانات نهاية الفصل الأول

دينا جوني (أبوظبي)

حددت وزارة التربية والتعليم خمسة إجراءات تقنية ليتم تنفيذها خلال تأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية، وفي ختام الأسبوع الثاني من الامتحانات، اعتبر الطلبة أن اختبار مادة الكيمياء الذي أدوه أمس كان أشبه بالهدية لسهولة الأسئلة، وتشابهها مع الهياكل التعليمية للاختبارات.

وعممت الوزارة من خلال دليل الاستعداد، وتطبيق الاختبارات المركزية، بعدم السماح للطلبة بمغادرة قاعة الاختبار إلا بعد التأكد من أن الاختبار الإلكتروني تم تسليمه بطريقة صحيحة، حيث تقع تلك المسؤولية على كل من الطالب والمعلم والملاحظ بالدرجة الأولى.

وكذلك التأكد من رصد الغياب، سواء كان مبرراً أو غير مبرر في نظام المنهل.

ومن الإجراءات أيضاً، تقديم الدعم التقني اللازم للطلبة في حالة وجود أي مشكلة فنية أثناء الاختبار وتحويله للمعنيين في حال عدم المقدرة على حلها والمتابعة معهم، والتأكد من حلّ جميع المشكلات الفنية قبل نهاية الاختبار.

واختتم أمس طلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة الأسبوع الثاني من امتحانات نهاية الفصل الأول بمادة الكيمياء.

وأشارت الطالبتان رهف سيف البلوشي، وآمنة بدر أن الامتحان كان أشبه بهدية نهاية الأسبوع، كون الأسئلة جاءت من ضمن الهياكل التي تمّ اعتمادها.

وقالتا: إن معظم الطالبات قد خرجن فرحات قبل انتهاء مدة الاختبار، الذي لم يصادفن فيه أي مشكلة، سواء في المضمون أو في الجانب التقني.

ويستعد طلبة الثاني عشر لتأدية امتحان الرياضيات يوم الاثنين المقبل وفق الجدولة المعتمدة، الأمر الذي يعطيهم الوقت الكافي للمراجعة لاختبار عادة ما يشكّل قلقاً للطلبة في مختلف المسارات.