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اليوم.. صلاة الاستسقاء بمساجد الإمارات 11 صباحاً

أرشيفية
7 ديسمبر 2024 01:05

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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تقام اليوم الساعة 11 صباحاً صلاة الاستسقاء، على مستوى الدولة، وذلك تأسياً بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث، حيث وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة، اليوم في الساعة 11 صباحاً.
وأعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جاهزية جميع المساجد على مستوى الدولة لإقامة صلاة الاستسقاء، حيث تم التعميم على المسؤولين وأئمة المساجد بتجهيز المساجد لاستقبال المصلين.

صلاة الاستسقاء
الإمارات
إقامة صلاة الاستسقاء
مساجد الإمارات
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
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