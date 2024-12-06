الهلال الأحمر ينظم معرض "أنامل من ذهب" لدعم الأسر المنتجة في العين

العين (وام)

نظم مركز الهلال الأحمر الإماراتي في العين معرض "أنامل من ذهب"، بهدف دعم الأسر المنتجة من المتطوعين من خلال عرض مشاريعهم وتشجيعهم على الاعتماد على الذات وتطوير مهاراتهم.

وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في العين، أن المعرض يسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي وتحقيق جودة الحياة عبر إدخال السعادة في نفوس المشاركين ودعمهم في مشاريعهم الخاصة.

وشهد المعرض مشاركة واسعة للأسر التي عرضت منتجاتها اليدوية والإبداعية، وسط إشادة الزوار بجودة المعروضات ودور المبادرة في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز الروابط المجتمعية.