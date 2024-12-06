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عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية الإكوادور

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية الإكوادور
6 ديسمبر 2024 23:03

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، معالي غابرييلا سومرفيلد وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها التجارية والسياحية والزراعية والطاقة المتجددة والتعدين.

كما تطرق الجانبان إلى مساعي البلدين لتعزيز علاقتهما الاقتصادية والتوصل إلى شراكة شاملة تدعم جهودهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

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ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي غابرييلا سومرفيلد، معربا عن تطلعه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.

كما بحث سموه ومعالي غابرييلا سومرفيلد مجمل التطورات في المنطقة وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإكوادور
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