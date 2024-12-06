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علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
6 ديسمبر 2024 23:44

نبّهت شرطة أبوظبي، مساء اليوم، السائقين إلى ضرورة "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب⁩".
وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، دعت الشرطة "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.
بدوره، أشار المركز الوطني للأرصاد إلى وجود "فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية".
وأضاف، على منصة "إكس"، أن ذلك يمكن أن يحدث "من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:00 يوم السبت 07/12/2024".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الضباب
شرطة أبوظبي
تدني الرؤية
تدني الرؤية الأفقية
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