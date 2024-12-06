«فخر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للتطوع

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، أشاد مكتب فخر الوطن بأبطال خط الدفاع الأول والمتطوعين الذين بذلوا جهوداً استثنائية في خدمة المجتمع ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وأكد المكتب أن التطوع يمثل قيمة إنسانية نبيلة تجسد روح العطاء والمسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن مساهمات المتطوعين، خاصة خلال الأزمات والتحديات، تعزز من تماسك المجتمع وترسخ قيم التضامن والتعاون.

وفي هذه المناسبة، أعرب معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، عن شكره وتقديره لكل المتطوعين الذين أسهموا في دعم جهود الدولة خلال جائحة «كوفيد-19»، وعمليات الفارس الشهم، مشيداً بتفانيهم ودورهم المحوري في حماية المجتمع وتعزيز سلامته.

وأضاف معاليه: «في اليوم العالمي للتطوع، نحتفي بكل من جعلوا من وقتهم وجهودهم أداة لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا. هؤلاء الأفراد هم نماذج ملهمة للعطاء والمسؤولية، وهم ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا لمستقبل مستدام ومزدهر».

ويواصل مكتب فخر الوطن دعمه للمبادرات التطوعية والإنسانية من خلال برامج تعزز من دور المتطوعين وتسلط الضوء على مساهماتهم الكبيرة في بناء مجتمع متكامل وقوي.