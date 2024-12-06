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«الوطني» يبحث التعاون البرلماني مع السويد

علي النعيمي وداغ فيليب هارتاليوس خلال اللقاء (وام)
7 ديسمبر 2024 01:02

أبوظبي (وام)

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بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، معالي داغ فيليب هارتاليوس، نائب وزير الخارجية بمملكة السويد، سبل تعزيز التعاون البرلماني.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة السويد في المجالات المختلفة، لا سيما الاقتصادية والذكاء الاصطناعي والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، والتأكيد على أهمية التعاون البرلماني واستثمار الدبلوماسية البرلمانية في العمل جنباً إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية للدول.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مستجدات القضايا الإقليمية واستقرار المنطقة؛ حيث أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، نهج دولة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش، الذي يعتبر من القيم الأصيلة التي تجذرت مع تأسيس دولة الاتحاد، وحرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع جميع دول العالم بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

التعاون البرلماني
الإمارات
السويد
علي راشد النعيمي
المجلس الوطني الاتحادي
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