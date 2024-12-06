ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

رأس الخيمة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف عمر أحمد سعيد محمد عليوه الشحي على كريمة سعيد راشد علي بن مالك الشحي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في منطقة وادي غليلة برأس الخيمة - الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.