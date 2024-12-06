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ولي عهد أم القيوين يحضر أفراح بن حمضة والكعبي والشحي

راشد بن سعود المعلا خلال الحفل (وام)
7 ديسمبر 2024 01:03

أم القيوين (وام)

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حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه، العميد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، بمناسبة زفاف نجله حمد، إلى كريمة سعيد خلفان سعيد الكعبي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الاتحاد بأم القيوين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.
وبارك سمو ولي عهد أم القيوين للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.
كما حضر سمو ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم أحمد سعيد محمد عليوه الشحي، بمناسبة زفاف نجله عمر على كريمة سعيد راشد علي بن مالك الشحي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في منطقة غليلة برأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.
وبارك سمو ولي عهد أم القيوين للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

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