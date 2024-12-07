محمد بن راشد يعتمد مشروعاً جديداً لتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشروعاً جديداً لتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ضمن خططنا لتطوير جودة الحياة في دبي، اعتمدنا اليوم مشروعاً جديداً لتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة.. سيتم تطوير 3300 كم من المسارات الجديدة للمشاة.. وبناء 110 جسور وأنفاق خاصة بالمشاة».

وأضاف سموه: «ويتضمن المشروع الضخم -الذي يهدف لأن يكون المشي جزءاً من نمط الحياة في دبي وأسميناه "دبي ووك"- إنشاء شبكة متكاملة للمشي تضم 112 كم من المسارات على الواجهة المائية، و124 كم من مسارات المشي الخضراء.. و150 كم من المسارات الريفية والجبلية الخاصة بالمشاة».

وأضاف سموه: «خلال السنوات القادمة.. سيستطيع المقيم في دبي التنقل عبر المشي، أو عبر مسارات الدراجات، أو عبر شبكة طرقها وجسورها الواسعة، أو عبر المترو وخطوطه الجديدة، أو عبر التاكسي المائي أو عبر التاكسي الطائر في مسارات جوية محددة».

واختتم سموه: «نعيد تعريف مفهوم التنقل.. ونعيد تعريف مفهوم جودة الحياة.. ونبني نموذجاً لمدينة يعيش فيها الإنسان الحياة الأفضل والأسعد والأكثر راحة وصحة وتوازناً بإذن الله».





ضمن خططنا لتطوير جودة الحياة في دبي، اعتمدنا اليوم مشروعا جديداً لتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة .. سيتم تطوير 3300 كم من المسارات الجديدة للمشاة .. وبناء 110 جسور وأنفاق خاصة بالمشاة …



ويتضمن المشروع الضخم - الذي يهدف أن يكون المشي جزءا من نمط الحياة في دبي وأسميناه "دبي ووك"… pic.twitter.com/37cZkJQojn — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 7, 2024