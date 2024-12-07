تعرف على المرشحين للفوز بوسام رئيس مجلس الوزراء ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، في احتفالية تنظمها حكومة دولة الإمارات يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أسماء المرشحين للفوز بوسام رئيس مجلس الوزراء ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

تعرف على المرشحين من الجهات الاتحادية للفوز بوسام رئيس مجلس الوزراء ضمن #جائزة_محمد_بن_راشد_للأداء_الحكومي_المتميز

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق 🇦🇪 pic.twitter.com/PChb0vfX0W — UAEGOV (@UAEmediaoffice) December 7, 2024