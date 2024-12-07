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علوم الدار

طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً غدا

أبوظبي
7 ديسمبر 2024 18:40

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً شرقاً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار خاصة شرقاً وشمالاً، وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 16:37 والمد الثاني عند الساعة 08:04، والجزر الأول عند الساعة 10:38 والجزر الثاني عند الساعة 00:36.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:17 والمد الثاني عند الساعة  03:08، والجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:18.

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المصدر: وام
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