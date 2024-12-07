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علوم الدار

عبدالملك بن كايد يشيد بدور جمعية الشعوب الأوراسية

عبدالملك بن كايد يشيد بدور جمعية الشعوب الأوراسية
7 ديسمبر 2024 20:09

رأس الخيمة (وام)
أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالعلاقات الوثيقة بين حكومة وشعب دولة الإمارات وروسيا في ظل قيادة البلدين الصديقين، مثنياً على دور جمعية الشعوب الأوراسية.
جاء ذلك خلال استقباله، في مجلسه بمنطقة الزهراء برأس الخيمة، وفد جمعية الشعوب الأوراسية بموسكو «اسامبليه»، برئاسة الدكتور أندريه يوريفيتش بيليانينوف.
وأكد معالي الشيخ عبدالملك القاسمي، دور وأهمية العلاقات الشعبية والدبلوماسية الثقافية لتعزيز روح التعاون والصداقة واستثمار الإمكانات والقدرات الثقافية والعلمية، بما يعزز العمل الاجتماعي والثقافي، وينمي علاقات المحبة والصداقة، مشيداً بدور الجمعية في تعزيز الدبلوماسية الثقافية العربية الروسية.
من جانبه، قدم الدكتور بيليانينوف، نبذة تعريفية عن الجمعية التي تأسست عام 2017، وهي اتحاد دولي للمنظمات غير الحكومية يهدف إلى تعزيز أفكار وقيم التكامل الأوراسي، وحماية السلام، وتعزيز الصداقة، وحسن الجوار بين الشعوب، وذلك من خلال تطوير التعاون متعدد الأطراف والدبلوماسية الشعبية.

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