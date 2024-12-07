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علوم الدار

رئيس الدولة: سعدت بحضور «مسيرة الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين

رئيس الدولة: سعدت بحضور «مسيرة الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين
7 ديسمبر 2024 23:34

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، عن سعادته بحضور «مسيرة الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الـ53.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «أجواء مفعمة بحب الوطن والفخر بالانتماء إليه والاعتزاز بالعمل تحت رايته الواحدة، سعدت بحضور «مسيرة الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين، وإن شاء الله تعالى ستظل بلادنا قوية وقادرة على تحقيق طموحاتها بوحدتها وإخلاص أبنائها وتفانيهم في رفع رايتها وإيمانهم بأن قبيلتنا الإمارات».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
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مسيرة الاتحاد
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