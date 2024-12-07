رئيس الدولة: سعدت بحضور «مسيرة الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، عن سعادته بحضور «مسيرة الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الـ53.

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «أجواء مفعمة بحب الوطن والفخر بالانتماء إليه والاعتزاز بالعمل تحت رايته الواحدة، سعدت بحضور «مسيرة الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين، وإن شاء الله تعالى ستظل بلادنا قوية وقادرة على تحقيق طموحاتها بوحدتها وإخلاص أبنائها وتفانيهم في رفع رايتها وإيمانهم بأن قبيلتنا الإمارات».

أجواء مفعمة بحب الوطن والفخر بالانتماء إليه والاعتزاز بالعمل تحت رايته الواحدة، سعدت بحضور "مسيرة الاتحاد" بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين، وإن شاء الله تعالى ستظل بلادنا قوية وقادرة على تحقيق طموحاتها بوحدتها وإخلاص أبنائها وتفانيهم في رفع رايتها وإيمانهم بأن قبيلتنا… pic.twitter.com/vs04LW8PgC — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 7, 2024