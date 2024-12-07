الأحد 8 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دورة تخصصية عن أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف

مشاركون في الدورة (من المصدر)
8 ديسمبر 2024 03:03

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
4 آلاف حالة بتر و2000 إصابة عمود فقري ودماغ في القطاع
الأمم المتحدة تعلن نزوح 370 ألفاً في سوريا

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة تدريبية حول أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف، وذلك بمشاركة 45 متخصصاً من الضباط المناوبين ومساعديهم والمحققين والمحققات المختصين في مجال حقوق الطفل، من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع. 
عُقدت الدورة التدريبية في نادي ضباط شرطة دبي على مدار 3 أيام، بهدف تعزيز ودعم الأساليب التخصصية في مجال التعامل مع الأطفال من ضحايا العنف، ورفد المتخصصين بأبرز وأحدث آليات التعامل والحوار في مجال المقابلات النفسية والجنائية مع الأطفال، والمتبعة عالمياً بهذا الشأن، وهي جزء من دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة لهذه الفئة التخصصية طوال العام.
وشهد انطلاق الدورة التدريبية، المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مؤكداً في كلمته التي ألقاها في الافتتاح أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان لتعزيز ودعم منظومة العمل في مجال حقوق الإنسان وخاصة الطفل، منوهاً بأن شرطة دبي تولي فئة الأطفال اهتماماً خاصاً وكبيراً، نظراً لحساسية وضعهم كفئة مستضعفة، يستوجب معها اتخاذ إجراءات شرطية لضمان حصولها على حقوقها التي كفلتها لها القوانين الدولية.
حقوق الطفل
تطرق الدكتور محمود الشايب مُحاضر من هيئة تنمية المجتمع، إلى محاور عدة، منها قانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية، ولمحات بشأن حقوق الطفل، وأساليب حوار الأطفال ضحايا الإساءة، طارحاً تمارين تطبيقية. في حين تناول العقيد الخبير محمد عيسى الحمادي، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، التطور اللغوي والمعرفي لدى الأطفال، وأساسيات المقابلات، والجانب النفسي والآثار النفسية للأطفال ضحايا العنف الأسري.

شرطة دبي
دبي
حقوق الإنسان
الأطفال
هيئة تنمية المجتمع
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية
7 ديسمبر 2024
طحنون بن زايد: نتشارك التطلعات مع رواد التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل
علوم الدار
طحنون بن زايد: نتشارك التطلعات مع رواد التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل
7 ديسمبر 2024
جهود إماراتية لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم مساعدات للنازحين وكبار السن في شمال غزة
اليوم 03:06
محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
البرلمان العربي: دعم الإمارات لغزة امتداد لمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية
اليوم 03:06
ريم العامري تلقي بيان الإمارات أمام اجتماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق ذوي الهمم
اليوم 03:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©