«الإمارات نظيفة» تجمع 6 أطنان من النفايات

دبي (وام)

تمكنت حملة «الإمارات نظيفة» التي تم تنفيذ فعالياتها بدبي، أمس، من جمع 5863 كيلوجراماً من النفايات، بمشاركة 8396 متطوعاً، وبتنظيم مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالتعاون مع بلدية دبي.

شملت النفايات التي تم جمعها الكثير من المواد القابلة لإعادة التدوير أُرسلت إلى المصانع المحلية لإعادة تدويرها.

وأكدت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الحملة تُعد أضخم نشاط مجتمعي بيئي في الدولة، وهي مستمرة منذ أكثر من عقدين، وتهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر البيئية وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، وتُنظم وفقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مثل الصحة الجيدة، المدن المستدامة، والعمل المناخي.