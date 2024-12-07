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علوم الدار

الإمارات تشارك في الدورة الـ 33 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

جانب من مشاركة وفد الدولة (وام)
8 ديسمبر 2024 03:04

فيينا (وام)

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنعقدة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، حيث تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة المقرر انعقاده في عام (2026).
وتم التأكيد خلال الكلمة التي قدمتها وزارة الداخلية على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التعاون والعمل الإقليمي والدولي، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن، وترسيخ ركائز العدالة. كما تم على القضايا ذات الأولوية، ومنها مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر «الإنترنت»، ومكافحة الجرائم البيئية التي تؤثر على المناخ.
جهود
كما تمت الإشارة إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مواجهة الجريمة، حيث ترأست الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة حدثاً رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) بالشراكة مع مكتب النائب العام في جمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) لمكافحة الجرائم البيئية، وغيرها من مساهمات الدولة في تعزيز منظومة التعاون الدولي.

الإمارات
وزارة الداخلية
الأمم المتحدة
فيينا
الجريمة
غسل الأموال
تمويل الإرهاب
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