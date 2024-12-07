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علوم الدار

«الإمارات للتطوع» تطلق مبادرة «1000 ساعة تطوع»

«الإمارات للتطوع» تطلق مبادرة «1000 ساعة تطوع»
8 ديسمبر 2024 03:03

الشارقة (وام) 

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أطلقت جمعية الإمارات للتطوع مبادرة «1000 ساعة تطوع» التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع الإماراتي، من خلال تشجيع الأفراد على تخصيص ساعة واحدة فقط من وقتهم للمشاركة في أنشطة تطوعية متنوعة.
وتستهدف المبادرة عبر منصة التطوع، وبالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، إلى استقطاب 1000 متطوع عبر مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.
وقالت سحر أحمد العوبد، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع، إن الأنشطة التطوعية التي تقدمها المبادرة تتنوع لتشمل المساهمة في المؤسسات الخيرية وحملات تنظيف البيئة ودعم كبار السن والتطوع الرقمي، بما يتيح للمشاركين اختيار الأنشطة التي تناسب اهتماماتهم وظروفهم.
وأضافت أن المبادرة تعمل من خلال منصة إلكترونية مخصصة للتسجيل تضمن سهولة الانضمام والتوجيه للمتطوعين، بهدف تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، أبرزها نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وتقديم الدعم المباشر للفئات المحتاجة.
وأشارت إلى أن الجمعية تعتمد على شراكات فعّالة مع عدد من الجهات لضمان نجاح المبادرة وتعظيم أثرها على المستويين المحلي والمجتمعي.

جمعية الإمارات للتطوع
الإمارات
التطوع
مركز الشارقة للعمل التطوعي
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