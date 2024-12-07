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علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة فضل العلي

ولي عهد رأس الخيمة خلال تقديم واجب العزاء (وام)
8 ديسمبر 2024 03:04

رأس الخيمة (وام)

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قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، في وفاة المغفور له والده فضل محمد فضل العلي، وذلك بمجلس العزاء في منطقة الظيت برأس الخيمة.
رافق سموه، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة. وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ولي عهد رأس الخيمة
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
واجب العزاء
رأس الخيمة
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