ريم الهاشمي تلتقي وزيرة الخارجية والحراك البشري في الإكوادور

أبوظبي (وام)

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع معالي ماريا غابرييلا سومرفيلد، وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور خلال زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية التي تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والمائي، والتعدين، والسياحة، والاستثمار.

وشددت معالي الهاشمي، على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، مشيرة إلى أنه على الرغم من البعد الجغرافي بين البلدين، فقد تم تشكيل علاقات تجارية قوية، وخاصة استثمارات موانئ دبي العالمية في الإكوادور. وأوضحت أنّ هذه الشراكة تعكس الالتزام المتبادل بالتنوع الاقتصادي، وتحقيق الازدهار المشترك.

‎تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بتقديم إعفاءات للتأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية، واتفاقية بشأن الخدمات الجوية، وتهدف الاتفاقيتان إلى تشجيع السياحة، والتعاون في التعليم، والثقافة، والتجارة. كما رحب الجانبان بإطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

واحة الكرامة

زارت معالي سومرفيلد واحة الكرامة، تكريماً لتضحيات شهداء دولة الإمارات، وقامت بجولة في مسجد الشيخ زايد الكبير ومدينة مصدر.

وأعربت معالي الوزيرة سومرفيلد عن تقديرها وامتنانها لحسن الضيافة التي قدمها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية عند استقباله لها مع وفد جمهورية الإكوادور.