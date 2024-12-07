سعود بن صقر: المواطن محور المسيرة التنموية الشاملة

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن المواطن هو محور المسيرة التنموية الشاملة وخطط التقدم، وسيظل هو الأولوية في جميع المساعي والجهود والمبادرات الرامية إلى توفير الاستقرار والحياة الكريمة له ولكل أفراد المجتمع.

وثمن سموه مساهمات أبناء الإمارات ومشاركتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتطوير، وما حققته الدولة من إنجازات ونجاحات استثنائية في شتى الميادين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في استراحة محمية السييات لنحل العسل في وادي البيح برأس الخيمة، بحضور الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، عدداً من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والمواطنين، حيث تبادل معهم الأحاديث الودية حول مسيرة الدولة ونهضتها الشاملة، والتي تعكس عمق العلاقة التي تربط القيادة في دولة الإمارات بأبناء الوطن، لتحقيق سعادة ورفاهية شعب الإمارات.

محمية السييات

قام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والحضور بجولة في محمية السييات لتربية النحل في وادي البيح، حيث تعرفوا خلالها على الجهود المبذولة في إنتاج أجود أنواع العسل المحلي، وأفضل الممارسات المستدامة المتبعة في تربية النحل في بيئتها الطبيعية بالمناطق الجبلية في إمارة رأس الخيمة، والتي تعد نموذجاً عالمياً في إنتاج العسل الطبيعي.

من جهتهم، أعرب الحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على متابعته المستمرة لشؤون الوطن والمواطنين واهتمامه الدائم بهم، تجسيداً للنهج القويم للآباء المؤسسين الذين غرسوا حب الوطن والتفاني في خدمة شعبه لدى القيادة الرشيدة، داعين الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات الرخاء والازدهار وعلى قيادتها موفور الصحة والعافية.