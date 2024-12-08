شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج 6111 عضواً من "كلنا شرطة"

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من منظومة "كلنا شرطة" والبالغ عددها 6111 خريجاً من المواطنين والمقيمين.

أقيم الحفل على مسرح الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف الخامس من ديسمبر سنوياً.

وتسلمت الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان العضوية الفخرية رقم "VIP2012" لمنظومة " كلنا شرطة " وتم تكريمها لانضمامها إلى المنظومة.

وهنأ معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، الخريجين مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على صقل مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من أداء واجباتهم على الوجه الأكمل كشركاء استراتيجيين.

وأشاد بجهود أعضاء كلنا شرطة المتميزة وتحليهم العالي بالمسؤولية لتحقيق أهداف المنظومة والتي نجحت منذ اطلاقها في تعميق الوعي الأمني لدى المشاركين دعمًا للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي.

وتقدم معاليه بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على دعمها لجهود العمل التطوعي وتحفيز المجتمع على العمل التطوعي والإنساني، والمبادرة بمسيرات وقوافل الخير والأعمال الإنسانية ومد أيادي الخير والعطاء للعالم.

من جانبه أكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن العمل التطوعي من القيم النبيلة والانسانية التي غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في أبناء الإمارات ومستمر على نهج القيادة الرشيدة في رعاية المجتمع.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ ثقافة العمل التطوعي بالتركيز على منظومة "كلنا شرطة"، والتي وضعت ضمن أولوياتها الارتقاء بمجتمع إمارة أبوظبي ليصبح شريكًا أساسيًا في الحفاظ على أمن وأمان الإمارة.

وأوضح اللواء الراشدي أن منظومة كلنا شرطة حققت نجاحات ريادية في استمرارية العمل بإسعاد المجتمع والأفراد وإيجاد بيئة تطوعية متطورة آمنة ومحفزة قائمة على الشراكة التكاملية والمشاورات المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بالعمل الأمني وتحقيق الأمن المستدام وتعزيز الموقع الريادي والتنافسي لشرطة أبوظبي.

من جانبه أكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أهمية التطوع الشرطي ومشاركة أفراد المجتمع كافة في تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن مجتمعهم وإدراكهم التام بأنهم المساند الأساسي لرجل الأمن في الميدان، من أجل مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، مشيداً بدور المتطوعين ومثمناً إحساسهم بالمسؤولية والواجب في تقديم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية.

وأشاد المقدم راشد سعيد الأشخري رئيس قسم كلنا شرطة، بحرص أعضاء كلنا شرطة وإحساسهم العالي بالمسؤولية والواجب في تقديم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية مما أسهم في تعزيز عامل سرعة الاستجابة لمواجهة الحالات الطارئة مؤكداً اعتزاز القيادة العامة لشرطة أبوظبي وتقديرها العالي بمنتسبي ومتطوعي "كلنا شرطة".

وشاهد الحضور فيلمًا عن إنجازات منظومة "كلنا شرطة " خلال العام 2024، واطلعوا على آلية العمل في الفرص التطوعية.

وتم تكريم 16 فئة منهم الشركاء والداعمين والمتميزين من أعضاء المنظومة، وفئة كبير كلنا شرطة وفئة الاستدامة وفئة أصحاب الهمم وفئة المتطوعين من منتسبي شرطة أبوظبي.

حضر الحفل عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لمنظومة كلنا شرطة، والمتطوعين من فئة أقل من 18 سنة وذويهم.