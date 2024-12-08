الحرس الوطني ينقذ شخصين تعرضا لحالة صحية طارئة على متن سفينة

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني من تنفيذ عملية إنقاذ إثر تلقيه بلاغًا حول حالة طبية طارئة تعرض لها شخصان على متن سفينة شحن تبعد 6.5 أميال بحرية عن ميناء الحمرية في إمارة الشارقة.

ونقلت قيادة الحرس الوطني، على منصة "إكس"، أنه "بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل، تم تحديد موقع السفينة وإرسال زورق البحث والإنقاذ لنقل المصابين إلى الميناء، حيث قُدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة. كما تم نقل أحد المصابين بواسطة سيارة الإسعاف الوطني إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم".

تأتي هذه العملية ضمن المهام المستمرة التي يقوم بها الحرس الوطني، بهدف تعزيز الأمن والسلامة عبر الاستجابة السريعة لعمليات الإسعاف والإنقاذ في الحالات الطارئة.

وأكدت قيادة الحرس الوطني "أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، داعية مرتادي البحر إلى الاتصال بخط الطوارئ البحري (996) عند وقوع أي حالة طارئة، لضمان الاستجابة السريعة والحفاظ على سلامة الأرواح".