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علوم الدار

الطقس غائم جزئيا ومغبر أحيانا غدا

أبوظبي
8 ديسمبر 2024 18:10

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة الغبار خاصة شرقاً وشمالاً.
حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:04 والمد الثاني عند الساعة 17:52، والجزر الأول عند الساعة  12:25 والجزر الثاني عند الساعة 01:31.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة  16:06 والمد الثاني عند الساعة 03:59، والجزر الأول عند الساعة 10:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:17.

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