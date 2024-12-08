سلطان بن أحمد القاسمي يتوج الفائزين ببطولة العالم للزوارق السريعة

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، توّج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أبطال جولة «جائزة الشارقة الكبرى» في دورتها الـ 23، والتي استضافتها بحيرة خالد في إمارة الشارقة، بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ضمن أسبوع «الشارقة للبطولات العالمية»، وتنافس عليها 19 من نخبة السائقين في العالم.

كما توج سموه أبطال بطولة العالم للسائقين للعام 2024.

وتابع سمو نائب حاكم الشارقة جانباً من سباق الجولة الختامية، التي تميزت بالحماس والتنافس القوي بين الفرق المختلفة المشاركة، وحضرها جمهور غفير من محبي رياضات الزوارق السريعة من مختلف دول العالم.

وتفضل سموه في نهاية الجولة بتتويج أبطال الجولة الختامية «جائزة الشارقة الكبرى»، التي امتدت على مدار 32 لفة، ومسافة 2.05 كيلومتر، وفاز بها بطل العالم السويدي جوناس اندرسون قائد زورق رقم «1» في «فريق فيتنام»، متفوقاً على ايريك ستارك قائد زورق رقم «4» لفريق فيكتوري الذي حل ثانياً، وراستي وايت قائد زورق رقم «17» لـ «فريق الشارقة» الذي حل بالمركز الثالث. كما تم تتويج مدير الفريق الفيتنامي جين بيرسون.

وتوج سموه أبطال بطولة العالم للسائقين، التي فاز بها جوناس اندرسون، قائد زورق رقم «1» في «فريق فيتنام»، وراستي وايت، قائد زورق رقم «17» لـ«فريق الشارقة» الذي جاء في المركز الثاني، وايريك ستارك قائد زورق رقم «4» لفريق فيكتوري، الذي حلّ ثالثاً.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بتسليم راية البطولة للعام 2025 إلى دولة إندونيسيا، كما سلّم سموه هدايا تذكارية، إلى كل من رافاييل تشولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وإلى نيكولو دي سان جيرمانو المروج العالمي لبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة.

وتسلم سموه هدية تذكارية من اللجنة المنظمة للبطولة، قدمها خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للرياضات البحرية، وذلك لتشريف سموه للمناسبة وتكريم الفائزين.

حضر مراسم التتويج، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات والضيوف، ومسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات البحرية والأندية البحرية بالدولة.