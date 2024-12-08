شرطة دبي تناقش مستقبل العمل الأمني

دبي (الاتحاد)

نظمت شرطة دبي مختبراً متخصصاً لمناقشة مستقبل العمل الشرطي في الجوانب التقنية والمالية والإدارية، وذلك ضمن فعاليات «ملتقى شرطة دبي للمبادرات والمشاريع» الهادف إلى تطوير مبادرات استراتيجية تستشرف المستقبل.

شهد فعاليات المختبر اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بحضور اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، إلى جانب عدد من الضباط وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد اللواء أحمد رفيع، أهمية المختبرات في استشراف مستقبل العمل الأمني عبر ابتكار حلول للتحديات، وتطوير تقنيات جديدة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى ضرورة تحقيق الاستباقية في مواجهة التحديات المستقبلية عبر مبادرات مستدامة.