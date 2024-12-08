إدراج مجموعة «تدوير» في قائمة أفضل 100 شركة أداءً وابتكاراً في عام 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أُدرجت مجموعة «تدوير» مؤخراً ضمن قائمة أفضل 100 شركة أداءً وابتكاراً في عام 2024، وذلك في استطلاع أجرته مجلة «أرابيان بيزنس»، ويعتبر هذا الإنجاز الجديد بمثابة علامة فارقة في مسيرة التحول التي تقودها المجموعة. وجاء اختيار مجموعة «تدوير»، لتكون ضمن هذه القائمة بفضل إنجازاتها المتعددة ومبادراتها الجريئة ومسيرتها التحولية ودورها في إعادة تعريف قطاع إدارة النفايات، إضافة إلى التزامها وحرصها على تحقيق هدفها الاستراتيجي في استخلاص القيمة من النفايات ومساهماتها في تعزيز الاقتصاد الدائري. إن اختيار مجموعة «تدوير» لتكون من ضمن أفضل 100 شركة أداءً وابتكاراً في عام 2024 يُعزى لجهودها المهمة في تعزيز الاستدامة بفضل الرؤية العميقة لقيادتها وإداراتها العليا، والدعم الذي وفره موظفوها لتمكينها من تحقيق أهدافها في توعية المجتمع حول الاستدامة وممارسات إدارة النفايات والحفاظ على البيئة من أجل مستقبل أكثر استدامة.