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علوم الدار

مجموعة «تدوير» تواصل تعزيز الاستدامة بين الجمهور من خلال مشاركاتها المجتمعية

مجموعة «تدوير» تواصل تعزيز الاستدامة بين الجمهور من خلال مشاركاتها المجتمعية
9 ديسمبر 2024 03:52

أبوظبي (الاتحاد)

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تعتبر المشاركة المجتمعية في مجموعة تدوير من أهم الأنشطة التي تقوم بها بشكل متواصل لترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، واعتبار النفايات موارد قيّمة يجب استغلالها واستخلاص القِيمة منها وتحويلها إلى منتجات مفيدة، فضلاً عن تشجيع المجتمع على المشاركة الفعالة في حماية البيئة وضمان استدامتها. ومن خلال مبادرات التوعية المجتمعية التي تطلقها مجموعة «تدوير» تسلط الضوء على مبادئ الاستدامة الثلاثة، وهي: تقليل النفايات، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير. 
وفي إطار التزامها المستمر بالاستدامة البيئية، شاركت مجموعة «تدوير» مؤخراً، مع أكثر من 2.000 طالب وموظف من جامعة الإمارات العربية المتحدة، في فعالية مهمة حول المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، حيث ركزت الفعالية على الدور البارز للجامعات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الفعالية نحو 2.370 مشاركاً أُتيحت الفرصة لهم للتواصل مع قادة المستقبل بشأن القضايا البيئية.
كما شارك فريق من مجموعة «تدوير» في فعالية عملية أخرى حول الاستدامة، تم تنظيمها في كليات التقنية العليا، حيث استقطبت الفعالية أكثر من 3.020 متطوعاً شاركوا في عمليات تنظيف الحرم الجامعي وزراعة الأشجار وحضور جلسات نقاش حول الاستدامة. 
وتحرص مجموعة «تدوير» على مواصلة مشاركتها في مهرجان «تلال سويحان»، الذي تنظمه بلدية العين بالشراكة مع مجموعة «تدوير» في سويحان، ويستمر حتى 22 فبراير 2025. كما يواصل فريق المشاركة المجتمعية في المجموعة التفاعل مع الجمهور، وتوعيتهم حول أساليب التخلص السليم من النفايات، وتبني عقلية تركز على الاستدامة.

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التنمية المستدامة
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