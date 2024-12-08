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علوم الدار

«تدوير».. إنجاز كبير وعلامة فارقة في دعمها للاستدامة

«تدوير».. إنجاز كبير وعلامة فارقة في دعمها للاستدامة
9 ديسمبر 2024 03:52

أبوظبي (الاتحاد)

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تسهم مجموعة «تدوير» في إضافة منتجات محلية جديدة من الحصى المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي بقياسات مختلفة -5 ميليمترات و5-10 ميليمترات تتطابق مع المواصفات المعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وتسهم المجموعة بشكل رئيس في دعم مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال إرساء معايير جديدة وتبني نهج الابتكار في هذا المجال؛ بهدف تحقيق الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية في هذا المجال، حيث تعد مجموعة «تدوير» مصدراً رئيساً لتلبية احتياجات سوق إمارة أبوظبي فيما يتعلق بالمنتجات المعاد تدويرها.
ويعكس هذا الإنجاز مستوى العمل الجاد والدؤوب الذي تقوم به «تدوير»، ومساهمتها البارزة في تلبية الطلب المتزايد على مواد البناء المسؤولة بيئياً. وقد كان لهذا الإنجاز تأثير إيجابي كبير حيث أسهم في تعزيز الطلب على الحصى المعاد تدويرها وتحقيق زيادة في مبيعاتها بشكل كبير. 
وحيث إن الحفاظ على الموارد الطبيعية من الأهداف الرئيسة التي تستند إليها العمليات في مجموعة «تدوير»، فإن منتجات الحصى المعاد تدويرها تتم معالجتها وإعادة تدويرها محلياً بنسبة 100% حيث يتم الحصول على هذه الحصى من مخلفات البناء والهدم في المنطقة، مما يقلل من البصمة الكربونية المرتبطة بالنقل والحصول على المواد الأولية. كما تمتاز هذه الحصى أيضاً بمساهمتها في تقليل الاعتماد على الحصى الطبيعية المستوردة، وذلك من خلال توفير بديل مستدام ومتاح محلياً، وبذلك تسهم المجموعة في تقليل الحاجة إلى المواد الخام المستوردة، الأمر الذي يدعم بدوره الاقتصاد المحلي، ويسهم في تقليل التأثير البيئي.
وبحصول مجموعة «تدوير» على شهادة اعتماد المواصفات لمنتجات جديدة، فقد سلط الضوء على التزامها المتواصل بتعزيز دورها الريادي في توفير الحلول المستدامة في قطاع البناء محلياً، حيث تتوافق هذه المنتجات مع كافة معايير البناء والتشييد المحلية، مما يضمن أداءً عالي الجودة في كل مشروع. كما يمكّن شركات البناء والمقاولين من خفض تكاليفهم عند شراء هذه الحصى المصنعة محلياً بشكل كبير مما يساعدهم على إنجاز مشاريعهم بشكل أكثر فعالية وأقل تكلفة. كما أن إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها إلى حصى معاد تدويرها وقابلة للاستخدام يساعد في تحويل كميات كبيرة من المواد المستهلكة بعيداً عن مكبات النفايات، وذلك يتماشى تماماً مع طموحات مجموعة «تدوير» الاستراتيجية وتبني ممارسات أفضل في إدارة النفايات.
كما تسعى المجموعة إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل الخبرات، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق قيمة اقتصادية وبيئية مضافة. وبهذا، تستمر «تدوير» في ريادتها كجهة مرجعية موثوقة لدعم الجهود الوطنية في تعزيز الاستدامة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق أرقى المعايير العالمية.

الإمارات
تدوير
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
الاقتصاد الدائري
الاقتصاد
الاستدامة
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